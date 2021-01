Waarom blijft het CDA toch zo vaag over onderwijsvrijheid?

Afgelopen zaterdag bezwoer het CDA pal te staan voor de onderwijsvrijheid. De vraag blijft echter wat dat precies betekent. De officiële verklaring was nodig nadat het CDA-bestuur zelf de verdediging van artikel 23 van de Grondwet (over de onderwijsvrijheid) had afgezwakt. Het landelijk bestuur amendeerde hiertoe het eigen conceptverkiezingsprogramma. Zo kreeg Wopke Hoekstra als nieuwe lijsttrekker de gelegenheid enkele accenten aan te brengen in het eerder opgestelde programma.

Eén van zijn accenten was het schrappen van de zinsnede ‘daarmee beschermen wij de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst en levensbeschouwing’. In plaats daarvan werd toegevoegd dat de vrijheid van onde..

