Hierbij een paar openingszinnen voor het geval je tijdens de avondklok wordt aangehouden

Op weg naar de avondklok zal er ongetwijfeld een ongekende creativiteit loskomen om toch naar buiten te mogen. Als ook jij heilig gelooft in je eigen corona-aanpak, dan staan hieronder een paar openingszinnen waarmee je bij je aanhouding het moment dat de boete wordt uitgeschreven een paar seconden kunt uitstellen. Misschien zal de agent of de boa er even om lachen. Neem hem of haar dat niet kwalijk. Jouw creativiteit is hun lichtpuntje in het donker en ze luisteren geduldig. Hier komen ze:

- ‘Weet u hoe laat het is?’

- ‘I don’t speak Dutch. Is there a problem here?’

- ‘Ik ben aan het solliciteren naar een baan in de zorg. Daarvoor geldt toch een uitzonderingspositie?’

- ‘Ik ben niet van deze wereld, maar kwam toevallig langs.

- ‘Ik was m’n h..