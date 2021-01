Vaccins in Israël

Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, claimt dat Israël geen verantwoordelijkheid draagt voor de Palestijnen in gebieden A en B van de Westbank (ND 18 januari). Ze 'vergeet' dat er ook een gebied C (62 procent van het grondgebied) is waar 300.000 Palestijnen wonen. De daar wonende Joodse kolonisten krijgen wel vaccins, de daar wonende Palestijnen niet. <