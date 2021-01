Zo los je woningnood op

Onlangs had ik een gesprek met een ambtenaar over de woningnood. We kwamen tot de conclusie dat de nood in een jaar kan worden opgelost. Iedereen die er aan wil verdienen, roept dat er veel gebouwd moet worden om het probleem op te lossen. In deze tijd wordt er echter ook flink gesloopt, waardoor de huizenprijzen extra stijgen. Vraag en aanbod, weet u wel.