Zet ouders niet buitenspel bij schooladvies

Hans Boekema wil dit jaar een bindend schooladvies waarover ouders niets hebben in te brengen, omdat er door de lockdown meetmomenten en lessen verloren zijn gegaan (ND 19 januari ). De leraar zou daarom de beste inschatting kunnen maken. Hij spreekt daarbij over een ‘hobbeltje' tussen de oren van sommige ouders, omdat ze teleurgesteld zijn zodra het woord ‘vmbo' wordt genoemd. Natuurlijk zijn er ouders die meer willen. Ouders die geen realistische blik op hun kind lijken te hebben.

Maar maakt de documentaire Klassen niet duidelijk dat dit evengoed voor leraren geldt? Hoe kan het bijvoorbeeld dat veel kinderen uit zogenaamde kansarme milieus juist van de school een te laag schooladvies krijgen?

Volgens verschillende onderzoeken zit een van de grootste positieve effecten van ouderbetrokkenheid juist in het hebben van hoge verwachtingen van je kind. Dat ouders veel van hun kind verwachten is niet nieuw. Zo lezen we al in Arnhemsche Courant van 3 maart 1829: Ouders zijn 'buitenmate met hun telg ingenomen' en vertellen de leraar 'dat er meer in hem zit en hij hooger moet vliegen (…) Dan moet de jongen op een kantoor worden gedaan of schoolmeester worden, of, wanneer die zucht zich nog sterker ..

