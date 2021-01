Kan minimalisme ons verlossen en dichter bij Jezus brengen?

Tijdens de eerste lockdown-periode stonden er lange rijen bij de afvalstations. Veel mensen begonnen met het opruimen van hun huis en tuin. Opruimen en 'ontspullen' is al langere tijd hip. Marie Kondo is er beroemd (en rijk?) door geworden. De trend heet minimalisme: teruggaan naar de essentie, al het onnodige uit je huis en je leven verwijderen.

Dit gaat niet alleen over een opgeruimd huis, er worden ook min of meer religieuze resultaten beloofd. Iemand zegt het zo: 'Marie Kondo gelooft dat het weggooien van overtollige spullen de sleutel is tot een beter leven. Met haar magische methode ruim je niet alleen je huis op, maar ook je innerlijke zelf.' Dit klinkt aantrekkelijk en om eerlijk te zijn ben ik ook steeds vaker aan het opruimen.

Minimalisme is voor veel volgelingen van Jezus inspirerend voor een duurzame levensstijl die past bij het verantwoord ‘bebouwen en bewaren’ van de schepping. Is minimalisme hét antwoord op overdaad en uitbuiting of is het meer een vorm van individuele therapie? Brengt minimalisme je terug naar de essentie, terug naar Jezus, of uiteindelijk alleen t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .