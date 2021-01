Ook bij volkshuisvester Vestia is het gruwelijk misgegaan

Bij grote diensten kan het ‘vreselijk mis’ gaan. Dat heeft de toeslagenaffaire als geen ander laten zien. Er zijn echter meer instellingen waar het gruwelijk fout is gegaan. Een spraakmakend voorbeeld daarvan is Vestia, een van de grootste woningcorporaties van het land, maar vooral actief in Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft, met nu nog zo’n 60.000 woningen. Waarom moet het daar nu over gaan? Omdat de hele corporatiesector, en de sociale huurders die daarvan afhankelijk zijn, na negen jaar saneren bij Vestia nog steeds niet van de financiële ellende af zijn. Over de oorzaak daarvan zo meer. Maar om iets van de omvang te laten zien: in 2012 moesten de gezamenlijke woningcorporaties, verenigd in brancheorganisatie Aedes, al met 675..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .