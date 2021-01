Wie gaat de illegalen vaccineren?

Afgelopen week volgde ik een interessant webinar van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst over vaccineren tegen COVID-19 waardoor ik anders tegen zaken ben gaan aankijken. Enerzijds werd er medisch inhoudelijk best een goed verhaal gehouden, maar er werd mij ook duidelijker welke werkwijze en afwegingen ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld de routekaart van het vaccinatiebeleid. Waarom bijvoorbeeld voor deze volgorde van vaccineren is gekozen, dat het geen loutere willekeur of gemakzucht is, maar er 'met de kennis van nu' over nagedacht is. Eén vraag, gesteld door een kijker, blijft mij bezighouden: hoe zorgen we dat mensen met een illegale status ook gevaccineerd kunnen worden? Het antwoord op deze vraag liet doorschemeren dat er over deze groep mensen niet is nagedacht, omdat ze nergens geregistreerd staan. Maar dat neemt niet weg dat in mijn ogen ook zij een keus moeten krijgen om al dan niet gevaccineerd te worden. Net zoals onze medemensen zonder Nederlands staatsburgerschap recht hebben op gezondheidszorg, waar kleur, geslacht of afkomst niet telt maar louter de zorgplicht geldt. Ik kan me voorstellen dat met ons fraaie decentraal ingerichte stelsel er een rol weggelegd is voor kerken of bed-bad-brood-instellingen. Wie biedt? <