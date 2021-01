Hoe krom wil je het?

In het Nederlands Dagblad van 15 januari hebben we de oproep kunnen lezen van de Koninklijke Boekverkopersbond, gesteund door een aantal prominente schrijvers, om vooral lokaal te blijven kopen. Als schrijver van christelijke jeugdboeken kan ik deze boodschap alleen maar volmondig onderschrijven. Veel christelijke boekhandels hebben toch al grote moeite het hoofd boven water te houden. Als deze winkels allemaal verdwijnen, heeft dat verregaande gevolgen voor de uitgave van christelijke boeken, daar ben ik van overtuigd. In grote, reguliere boekhandels is in veel gevallen geen plaats voor hun werk.