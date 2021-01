Onderwijsherstel na corona: maximaal twintig kinderen per klas

Het zou bij wet verboden moeten worden om in Nederland klassen te hebben met meer dan twintig leerlingen. Zowel in basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Investeer in klassenverkleining en niet alleen maar in hulpprogramma’s met de eventuele bijbehorende toets en meetinstrumenten.

Dat veel leerlingen een achterstand oplopen door de coronacrisis wordt algemeen onderschreven. Marjolein Moorman, wethouder van onderwijs in Amsterdam, vertelt in de aflevering van het tv-programma M na de persconferentie van 12 januari, dat ze op een steunpakket voor het onderwijs had gehoopt. Dat steunpakket bleef helaas uit. In de persconferentie was er wel de nodige aandacht voor het onderwijs, kwetsbare leerlingen die wel naar school kunnen en het speciaal onderwijs dat gewoon door kan blijven gaan.

Moorman geeft echter ook aan dat er een plan nodig is om de problemen op te lossen die in het onderwijs ontstaan. Samen met een aantal andere wethouders uit de grote steden heeft ze een brandbrief gestuurd naar minister Slob van Onderwijs..

