Protesteren tegen een weg door de Amazone is een nieuw soort kolonialisme

En ja, inderdaad sneuvelen er wat bomen. Zoals ook bij ons nagenoeg alles in cultuur gebracht is; en er om die reden enorm veel bomen gekapt zijn. We deden dat om dezelfde redenen als dat nu de Brazilianen hun land ontwikkelen.

Enkele weken geleden kreeg ik van mensen uit Brazilië, vol trots, een filmpje toegestuurd: de aanleg en ingebruikname van een weg door de Amazone. Prachtig, goed en functioneel, zoals de Brazilianen deze verbinding hebben aangelegd. We zijn vaak kritisch op dergelijke projecten, want dit gaat ten koste van natuur en cultuur. Maar is dat terecht?

In het filmpje over de aanleg van deze weg is goed te zien hoe dichte, ondoordringbare oerwouden voor een deel moeten wijken voor de aan te leggen weg. Natuurlijk gaat dit ten koste van bomen, ongetwijfeld ook van unieke natuur en mogelijk hebben dieren hier last van. Toch is dit goed, want het is heel makkelijk om te zeggen dat deze weg niet kan, niet mag en dat we (dat is, wij in Europa) deze we..

