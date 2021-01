Vaccineren? Zo snel mogelijk

Annet van Willigen beschrijft haar bedenkingen tegen de coronavaccinatie (ND, 13 januari). In plaats hiervan stelt ze voor om het virus maar gewoon te laten uitwoeden?

Stel: er zijn twee manieren om groepsimmuniteit tegen corona te krijgen. De eerste methode is getest op ongeveer 30.000 mensen, waarbij geen ernstige bijwerkingen zijn ontdekt. Niemand van hen belandde in het ziekenhuis. De tweede manier is getest op circa 350.000 mensen. Hiervan kwam 3,6 procent in het ziekenhuis. Bijna 1 procent kwam op de intensive care. 2,8 procent van de testgroep is overleden (bron: RIVM).

Van beide methoden is niet bekend wat de langetermijnbescherming tegen het virus is. Geschat wordt dat de eerste methode 95 procent effectief is, voor de tweede methode ligt dit waarschijnlijk iets hoger.

De langetermijneffecten van beide methoden zijn nog niet onderzocht, want ze zijn allebei pas een jaar in onderzoek. Wel is beke..

