Prediker is erg actueel

Als je het gedrag van sommige mensen ziet, komt de vraag op of dit soort mensen altijd heeft geleefd. Met dit soort mensen en hun gedrag bedoel ik president Trump van de VS, en in ons land de verantwoordelijken rond de toeslagenaffaire.

Hoe kan de president van de VS zich zo gedragen, is de vraag die velen bezighoudt. Hoe konden zwakke mensen zo vermalen worden in de ambtelijke molen, was de vraag bij de enquêtecommissie.

Uit het bijbelboek Prediker blijkt dat het altijd al zo is geweest met de mensen. Ze zijn door de eeuwen heen blijkbaar niet veranderd. Het is kennelijk een aangeboren, door de zonde bedorven eigenschap dat een mens zich, afhankelijk van zijn positie, kan gedragen zoals bij de bovengenoemde voorbeelden.

Het gaat over macht en onmacht. In Prediker 9 vers 17-18 staat het volgende, wat doet denken aan president Trump: 'Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is..

