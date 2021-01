Waarom loopt de vaccinatiecampagne in Israël zo voorspoedig? Dat gaat over meer dan geld en data: een breed gedragen 'we doen het samen'-mentaliteit.

Terwijl Nederland voortploetert met de eerste vaccinaties, zijn in Israël al twee van de negen miljoen mensen gevaccineerd en is het tempo opgevoerd tot 150.000 per dag. Zorgpersoneel en ouderen hebben voorrang en inmiddels heeft ruim 72 procent van de zestigplussers de beide doses van het vaccin ontvangen. Komende week wordt begonnen met het inenten van 45-plussers.

Wat is het geheim van de Israëlische aanpak en wat kan Nederland daarvan leren? In enkele woorden zijn dat pragmatisme, improvisatietalent en een breed gedragen ‘we doen het samen’-mentaliteit.

Ook in Israël komt het Pfizer-vaccin aan in onhandige dozen van duizend stuks die op -70 graden moeten worden bewaard. Dat is opgelost door dertig vriesinstal..

