Voor wie niet weet waar hij naar kijkt, kan dit beeld bevreemdend zijn. Beangstigend bijna. Een scène uit een sciencefictionfilm. Wie de context kent, ziet troost en nabijheid, dwars door moeilijke omstandigheden heen. De foto werd deze maand gemaakt in een verpleeghuis in Rome. Dankzij het plastic gordijn kunnen de bejaarde bewoners hun geliefden - Goddank: eindelijk - een knuffel geven, zonder risico op het coronavirus.

De geportretteerden vormen elkaars spiegelbeeld. De rechterhanden troostrijk op elkaars wang. Het is alsof zijn zilvergrijze haren reflecteren in haar vest, en haar zwarte lokken in zijn donkere trui. Vader en kind? Zij draagt een sieraad in haar oor: een hart dat schittert. ‘De liefde zal nooit vergaan.’ Ook niet in tijden van mondkapjes en ontsmettingsmiddel, van onaanraakbaarheid en Zoom.

Wie de context van deze wereld kent, weet: het gordijn scheurde, twee millennia geleden. Van boven naar beneden. Die ziet troost en nabijheid, al is het nog in wazig spiegelbeeld. ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.'