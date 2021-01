Wisselt Deutsche Telekom T-Mobile in voor KPN? Bestuurders zijn soms net lichtmatrozen

Als een topmanager een nieuw jaar begint, moet hij ook met een nieuwe visie komen. Anders dreigt zijn houdbaarheidsdatum te verlopen.

Zo moet het ook met Timotheus Höttges zijn gegaan, de CEO en ongekroonde koning van Deutsche Telekom, de grootste telecomonderneming van Europa en op vier na grootste in de wereld.

In de dynamische wereld van de telecom is op de winkel passen ongewenst. Overnemen, laten overnemen, fuseren en afstoten zijn daar de toverwoorden. Nu is afstoten weer aan de beurt, terwijl het vorig jaar nog overnemen was. Dochter T-Mobile Nederland staat in de etalage, nadat Deutsche Telekom die hier in oktober vorig jaar nog had versterkt met de overname van Simpel. De strategie – of het excuus – is dat Deutsche Telekom de opbr..

