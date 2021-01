Van de redactie: Antwoorden op (ongegronde) vaccinatietwijfels

Als redactie bespreken wij dagelijks de ontwikkelingen in de coronacrisis en kiezen we waaraan het Nederlands Dagblad aandacht besteedt. Welke vraag verdient nu antwoord? Is daarover een feitelijk artikel het beste (Hoe zit het met het gebruik van foetuscellen die ooit verkregen zijn door een abortus bij de ontwikkeling van vaccins?) of hebben we een mening nodig (Is de vaccinatieaanpak van Hugo de Jonge effectief?)? De insteek bepaalt de bronnen die de journalist raadpleegt.