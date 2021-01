Analyse: Is er leven na Trump voor de Republikeinse Partij en voor zijn christelijke aanbidders?

Een groot deel van de Republikeinse Partij is nog in staat van ontkenning, maar de keuze voor of tegen Trump splijt de partij. Jonge politici wijzen een andere weg, ook voor kerkelijke leiders die Trump steunden.

Nancy Mace werd op 6 januari keihard wakker geschud. De jonge Republikeinse politicus en aanhanger van Trump had haar twee kinderen meegenomen voor haar start als nieuw lid van het Huis van Afgevaardigden, op zondag 4 januari. Op 5 januari stuurde ze ze naar huis, in Zuid-Carolina. Voor hun veiligheid. Mace voelde in Washington instinctief hoe gevaarlijk de retoriek van ‘De Diefstal’, de mythe van de gestolen verkiezingen, in werkelijkheid was. Een dag later moest ze schuilen voor haar leven. Sindsdien heeft ze een boodschap: ‘We moeten onze partij herbouwen. Dit is niet wat we zijn.’

Maar het was juist wel wat de Republikeinse Partij was geworden: een diep verdeeld huis, waar kritiek op Trump het einde van een politieke carrière kon..

