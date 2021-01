Is kleding straks uit de mode?

Vanwege de lockdown zijn de winkels gesloten en blijven ondernemers die een kledingwinkel hebben met onverkochte voorraad zitten. Maar is de mode echt zo aan tijd gebonden of willen we de kledingstukken van nu volgend jaar ook nog wel kopen?

‘Kledingstukken worden na drie maanden afgeprijsd’

Cora van der Elst-Rozendaal van Malibu Mode in Alblasserdam:

‘De collectie die ik nu in de winkel heb hangen, probeer ik deels volgend jaar te verkopen. Waarschijnlijk zal de helft van de winkel gevuld zijn met nieuwe kleding en de andere helft met outlet. Maar dat de lockdown verlengd wordt, betekent voor ons een financiële strop. In december en januari verdien je het geld waarmee je de nieuwe collectie gaat betalen.

Kledingstukken die drie maanden in de winkel hangen, worden afgeprijsd, dat is de ongeschreven regel in de modebranche. Je moet daar wel in meegaan, andere winkels doen die kledingstukken ook in de uitverkoop. Regelmatig kijk ik even op de website van gr..

