Eten weggooien kan niet zomaar

In de Kort en Klein (ND, 13 januari) las ik dat eten dat niet van Nederland naar Engeland mocht, werd weggegooid. Dat vind ik vreselijk en daar ben ik boos over. Want ik vind dat je niet zomaar eten mag weggooien. Als ik bij de douane werkte, zou ik het naar de voedselbank brengen. <