Onderwijs aan vwo-6: een legaal feestje

Eenieder had zo zijn eigen manier om de kerstvakantie door te komen in lockdown.

‘Voor het virus' hielden we ons keurig aan de regels en werden de meeste dagen een soort winterslaap met halfbewuste momenten van Netflix en een ommetje. Huisgenoot A zocht afleiding in zijn maag en ontpopte zich tot een soort levende bakkerskraam. Kerststol, kerstkransen, oliebollen: alles ging in groten getale naar binnen. Huisgenoot B probeerde zijn eigen perspectief te creëren door voortdurend het weerbericht te scannen op naderende sneeuw en de Bitcoinkoers te scanderen als was die een heilsprofetie.

aan werk

Ik vond het een voorrecht om na twee weken weer aan het werk te gaan. Bij de fietsenstalling zie ik ze aankomen. Mensen. Ze roepen me een gelukkig nieuwjaar toe. Hoewel compleet geoorloofd, voelt elke les als illeg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .