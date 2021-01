Twee geboden, drie relaties

Jezus' dubbelgebod - heb God lief met alles wat in je is en de naaste als jezelf - gaat over drie relaties, drie loyaliteiten.

Theoloog Steven Paas schrijft (ND, 7 januari) dat het dubbelgebod van de liefde ‘heb de Heer uw God lief en de naaste als uzelf’ niet de samenvatting van de wet is maar het fundament van Gods Woord. In het contextuele pastoraat heb ik geleerd dat Jezus het in dit dubbelgebod over drie relaties, drie loyaliteiten heeft.

De eerste relatie is die tussen God en mensen; je zult de Heer je God liefhebben. Het betreft de verticale liefdesrelatie, de verticale loyaliteit tussen God en mensen. De tweede relatie is die tussen mensen onderling; je zult je naaste liefhebben. Het betreft de horizontale liefdesrelatie, de horizontale loyaliteit tussen mensen onderling. De derde relatie is die met jezelf, 'liefhebben als jezelf'. In ..

