Buitenlandse kerken wijzen yoga af

Een reportage over de eerste christelijke yogastudio van Nederland heeft de vraag opgeroepen of yoga en het christelijke geloof samen kunnen gaan. Laten we leren van christenen uit andere delen van de wereld. Zo hebben kerken uit India yoga afgewezen.

Een reportage over de eerste christelijke yogastudio van Nederland heeft nogal wat reacties uitgelokt of yoga en het christelijke geloof samen kunnen gaan. Afgelopen zaterdag stond er een analyse in het Nederlands Dagblad, ‘Vier manieren om christelijk naar yoga te kijken’. In het artikel werd een vergelijking gemaakt met of je wel of niet het vlees mag eten dat aan de afgoden geofferd is en wat Paulus’ antwoord hierop is (Romeinen 14).

Paulus' antwoord is niet alleen dat het wel zou mogen maar ook dat je rekening moet houden met welke invloed het op jou kan hebben en wat het eten hiervan kan betekenen voor andere christenen.

Een groot verschil is bovendien dat christenen niet zelf het offervlees aan de goden hebben g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .