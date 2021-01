Boekwinkel als reisbureau

Ik was in december twee keer in NewYork. Wandelde er door Central Park, dronk koffie op straathoeken en keek ’s avonds naar de indrukwekkende skyline. De eerste keer was ik er in de jaren vijftig, de tweede keer in 2004. Schrijvers Sylvia Plath en Joan Didion zorgden ervoor dat ik kon reizen alsof er geen lockdown bestond. Heerlijk, ik kwam als herboren ‘terug’.

Zijn boekwinkels de nieuwe reisbureaus nu we nauwelijks een stap buiten de deur mogen zetten? Als we de boekentrends voor 2021 moeten geloven, zal de vraag naar goede reisliteratuur een vlucht nemen. Verhalen kunnen je tenslotte ergens brengen zonder dat je jezelf fysiek hoeft te verplaatsen. Een gezonde en fijne vorm van escapisme, weet ik uit ervaring. En ik be..