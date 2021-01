Vaccineren? Prima, maar doe het niet klakkeloos

Vaccineren: doe je mee of niet? Dat is de vraag, of het dilemma waarvoor iedereen binnenkort komt te staan. Als het aan coronaminister Hugo de Jonge ligt, moeten we hier niet eens over nadenken. ‘Je doet het niet voor jezelf, maar voor anderen. Het enige is even een prikkie halen! Nuffig zitten zeggen: ik moet nog zien of ik wil want ik weet niet precies wat erin zit, dat kan natuurlijk niet!” zegt hij in een interview. Dit is kennelijk het niveau waarop de minister omgaat met burgers die gezonde aarzelingen vertonen. Dergelijke burgers, die geneigd zijn om zelf na te denken, worden weggezet als een stel dwarsliggers en asocialen. In deze trant schrijft ook Fetsje Harmanny die het coronavaccin zelfs een morele plicht noemt voor zorgmedewerk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .