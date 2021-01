Levensvragen van een 27-jarige: Kan ik me voorbereiden op rouw?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, sinds april 27, is op zoek naar antwoorden. ‘Kan ik me voorbereiden op rouw?’, vraagt ze aan Geert Smid, bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en psychiater bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

President Theodore Roosevelt verloor op één dag zijn echtgenoot en moeder. In zijn dagboek trok hij onder de bewuste datum een kruis en schreef alleen: ‘The light has gone out of my life’. Ik heb al mijn geliefden nog en vrees voor de dag waarop het leven zoals ik het ken voorbij is - omdat een van hen is overleden. ‘Kan ik me voorbereiden op rouw?’, vraag ik aan Geert Smid. Hij doet onderzoek naar onder meer rouwstoornis bij nabestaanden.

I: ‘Is het zinvol om te vragen of ik me kan voorbereiden op rouw?’

G: ‘Ja, ontzettend. Er is zelfs een term voor: anticiperende rouw, al wordt dit vaak gebruikt bij concreet naderend verlies. Het is dan, maar ook als je met gezonde familie en vrienden om de tafel zit, belangrijk om te praten over elkaars..

