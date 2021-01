Gebed in yogahouding kan, hart bepaalt

Gebed is allereerst een ontmoeting met Jezus. Je hart gericht op Hem. Met woorden, in stilte of met een enkel woord zo nu en dan. Een wakkere houding helpt daarbij: rechte rug op een kussentje, in een stoel, kleermakerszit en ook een yogahouding. Bij gehandicapten, zieken, ouderen, vermoeiden ... kan elke houding, ook liggend. Als mensen maar zijn nabijheid willen zoeken.

Een yogaoefening in een studio in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Paus Franciscus heeft eens gezegd dat hij bij het bidden soms in slaap valt. Bijzonder vind ik de reactie van de heilige Theresia van Lisieux (1873-1897), die jong het klooster in ging en vaak tijdens het gebed in slaap viel: ‘Kijk eens naar de liefdevolle blik van ouders die over het bedje van hun slapende kindje gebogen staan. Zou Jezus bij ons niet eenzelfde blik hebben?' Ik pleit zeker niet voor slapend bidden, maar het gaat vooral om het hart, de intentie waarmee we ons tot Jezus richten. <

