Kernenergie is niet duurzaam en hebben we ook niet nodig

Protest bij de Belgische kerncentrale in Tihange, in de zomer van 2017.



1. Zonder kernenergie hoeven we niet terug te vallen op kolen, olie en gas. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) publiceerde namelijk afgelopen jaar dat we kernenergie en fossiele brandstoffen niet nodig hebben voor de leveringszekerheid. Zie het rapport 'Design of a Dutch carbon-free energy system' op de website van het instituut.



2. Kernenergie is niet net zo veilig als stroom uit zon en wind. Mijn recente boek Radioactief afval. Waar laten we het? (Uitg. U2pi) beschrijft waarom bij een zevenjarig onderzoek naar de eindberging van het radioactieve afval van de huidige Nederlandse kernreactoren in een kleilaag, niet is aangetoond dat dit veilig kan. Dit is in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer ook to..

