Geef Trump zijn Twitteraccount terug

(beeld Chaos and Several Fatalities. Twitter Issued a Statement Saying the Company 'permanently Suspended the Account due to the Risk of Further Incitement of Violence'. Epa/michael Reynolds)

Hoe ernstig het misbruik van het vrije woord ook is, hoe strafbaar de oproepen tot geweld ook zijn, hoe afstotend zijn leugens, het is geen oplossing om Trump de toegang tot zijn account te ontnemen. Hierdoor is de macht over wat wel en niet gepubliceerd mag worden, definitief in handen gekomen van de Big Tech. En dreigen we dus niet begrensd te worden door wat we met elkaar hebben afgesproken in onze wetten. Het wettelijke kader dat ons handelen in de maatschappij waar nodig begrenst. Vanaf nu dreigt, dat als het gaat om het vrije woord, Twitter, Facebook, TikTok, Apple en andere techreuzen te bepalen wat wel en niet kan.

grillen

En daarmee is de ingeslagen richting fundamenteel ondemocratisch en leveren we ons uit aan de grillen van de c..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .