‘Ik zou het kabinet willen uitdagen om meer lef (hart) te tonen voor de jongeren’

In oktober lanceerden de studentenverenigingen samen een bewustwordingscampagne over corona onder studenten.

De regering staat voor een geweldige uitdaging om leiding te geven in deze coronacrisis. Dat is bepaalde geen sinecure. In de achterliggende tien maanden heeft zij echter onvoldoende oog gehad en hart gevoeld voor onze jeugd, de toekomst van Nederland. Deze opgroeiende generatie dreigt nu kind van de rekening te worden. Het wordt tijd, dat de overheid in haar coronabeleid meer oog krijgt voor deze ‘vergeten’ groep.

Zelf ben ik predikant van een kerk met een kleine duizend jongeren onder de 23 jaar. Alle niveaus zijn in mijn kerk vertegenwoordigd: kinderen op de bassischool, leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO-leerlingen, maar ook studenten aan een HBO-instelling of aan een universiteit. Ik merk onder hen de gevolgen van het corona..

