Lid van vakbond

Dat is toch sterk. Op de dag waarop redacteur Gerard ter Horst in de rubriek ‘ Dat moet anders ’ de lezers (Nederlands Dagblad, 2 januari) laat weten dat hij lid is geworden van ‘de’ vakbond, heb ik na bijna veertig jaar mijn lidmaatschap van diezelfde vakbond, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) omgezet in een soort sympathielidmaatschap van uitsluitend en alleen de beroepsvereniging.

Ter Horst wordt lid uit solidariteit met mensen die het minder goed treffen en ziet de vakbond als cement. De werkelijkheid is dat je via de NVJ vastzit aan de FNV. Die is van grijs beton als het om mensen met een arbeidsbeperking gaat. De FNV tekende in 2013 mee voor een sociaal akkoord tot en met 2025, maar beoogd voorzitter Kitty Jong breekt nu al met de banenafspraak voor 125.000 mensen. Ik zou zeggen: stop die twee tientjes voortaan maar in de digitale kerkpong - een app waarmee je tijdens de kerkdienst aan de collecte kunt meedoen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .