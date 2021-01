Vergeten vluchtelingen van vergeten conflicten zijn niet ineens verdwenen

Het virus dat de wereld op slot heeft gelegd, zo noemt de VN het coronavirus. Vluchtelingen zijn uit beeld verdwenen. Nergens is dat duidelijker dan in de tragedie van Idlib in Syrië.

Het afgelopen jaar is door de uitbraak van het coronavirus ‘de zwaarste internationale uitdaging ooit’ voor de Verenigde Naties geworden. Maar door die coronacrisis die veel aandacht opslokte, hadden regeringen en media minder oog voor de groeiende problemen. Honderdduizenden vluchtelingen kwamen muurvast te zitten, soms midden op een route naar een andere plek, meldde het VN-nieuwsbureau UN News vorige week. ‘Daar werden ze tegengehouden, gefouilleerd en vastgezet’, in vaak slecht uitgeruste kampen waar hygiëne en bescherming tegen corona ver te zoeken zijn. Vluchtelingen in Bosnië kwamen zo twee weken geleden nog even in het nieuws.

Nergens is de breuk in de aandacht zo schrijnend als in een van de grootste vluchtelingencrises van dit m..

