Wat gaat er met deze 'messias' gebeuren?

Met verbijstering heb ik gekeken naar wat er zich in Washington afspeelt. Trump: ‘I will be your president and you will be the happiest people.' Waar heb ik dit eerder gehoord? Bij de profeet Hosea? ‘Ik zal jullie tot een God zijn en jullie zullen veilig wonen?' Ineens werd me duidelijk: dit is een messiaanse beweging. De messias die zijn volk een zalige toekomst belooft, ongeacht verkiezingsuitslagen en vijandschap van ‘anderen'. Dit is religie, nauwelijks politiek. Het is: je verloren voelen en geloven in je redder. De redder die zegt: ‘Ik ga jullie voor naar het Capitool.' Als we de vergelijking met de Messias uit de Bijbel doortrekken, wordt de vraag: wat gaat er met Trump en zijn volgelingen gebeuren? Zal hij zich laten kruisigen (mogelijk zich juridisch laten veroordelen)? En daarna weer opstaan, na 4 jaar? <