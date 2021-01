Dit kunnen we tijdens de tweede golf leren van de Februariramp van 1953

‘Samen moeten we een tweede coronagolf achter de dijk houden’, twitterde minister Hugo de Jonge juni vorig jaar. Zorgvoorzitter Ernst Kuipers vergeleek de tweede golf met een tsunami. Zij zijn niet de enigen die de strijd tegen het coronavirus vergeleken met onze worsteling met het water. Als we niet oppassen, wordt het ‘dweilen met de kraan open’, waarschuwde landelijk GGD-directeur Sjaak de Gouw in september. ‘Dat houd je gewoon niet droog.’

Waterstaatkundige beeldspraak was in Nederland altijd populair, maar nu we collectief bedreigd worden door een natuurramp, lijkt de vergelijking wel heel toepasselijk. De gedachten gaan dan uit naar de Februariramp van 1953, die bijna tweeduizend doden eiste. Een aansprekend beeld, maar kunnen we daaraan ook inzichten ontlenen die ons nu van nut kunnen zijn?

Een eerste overeenkomst is de aanwezigheid van cassandra’s, mensen die tijdig alarm sloegen, maar werden genegeerd. Zo waarschuwde microsoftbaas Bill Gates vijf jaar geleden in een TED-talk voor een grote pandemie. In de jaren dertig was het waterstaatsingenieur Johan van Veen die geen gehoor vond toen hij alarm sloeg over de staat van de dijken. Zijn Brabantse collega Jos Rulkens ver..

