Geen vaccinatieplicht voor zorgpersoneel, wel een morele plicht

In Nederland is deze week, om precies te zijn woensdag 6 januari 2021, de vaccinatie gestart tegen het COVID19-virus, kortweg het ‘coronavirus’ genoemd. Eindelijk gloort er licht aan de horizon. We hebben een moeilijk jaar gehad, dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel veel landen in de wereld.

Er is veel aan gelegen dat er een einde komt aan de pandemie met het COVID19-virus. Natuurlijk vanwege het feit dat mensen er erg ziek van kunnen worden en er dood aan kunnen gaan. Maar ook vanwege alle onbedoelde bijkomende schade van de maatregelen die genomen worden. Te denken valt aan de negatieve effecten op de gezondheidszorg, het onderwijs en de economie.

Kortgeleden, op 10 december 2020, stond in het Nederlands Dagblad

