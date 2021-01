Anonieme oproep

De oproep om het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) vrij te geven (ND, 6 januari) speelt zich af in de anonimiteit, zeg maar: illegaliteit. Wat erg dat deze oproep tot vrijgeven in dit kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten, nog steeds gecriminaliseerd wordt. In elk geval spreekt de angst om anoniem te moeten optreden, wat betreft deze oproep, boekdelen. Men vreest voor represailles: schorsing als je bij ‘hun' onderwijs werkt, afhouden van het avondmaal, genegeerd worden in het gewone kerkelijke leven van de gemeente, en nog meer is te noemen. Alleen door hard te slaan meent men deze oproepen te kunnen smoren. Dreigingen zullen niet van de lucht zijn, vrees ik.