Het dubbelgebod is fundament

In veel kerken wordt op zondagochtend tijdens de eredienst een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen, aangekondigd als de ‘wet van God’, of de ‘tien geboden’, ook wel aangeduid als de ‘tien woorden’ van God, of de ‘dekaloog’. Men citeert dan uit Exodus 20 of uit Deuteronomium 5, waar een iets andere versie staat.

Heel vaak volgt daarop het aanhalen van het bekende ‘dubbelgebod van de liefde’ van Jezus, in de woorden van Mattheüs 22:37-40, of soms in de versies van Markus 12: 29-31 en Lukas 10:27. Het is opvallend dat dit zogenaamde ‘dubbelgebod’ vaak wordt aangekondigd als een door Jezus uitgesproken ’samenvatting’ van de wet van God. Ik wil hier laten z..

