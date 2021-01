Europa's grotere klimaatambitie

Het Europees Parlement heeft een strengere klimaatwet aangenomen dan de afspraken die in Nederland gemaakt zijn. Wat betekent dat? De Europese strategie is gericht op het verleiden tot meer maatregelen in plaats van straffen.

Een protestactie van de internationaal opererende actiegroep Extinction Rebellion bij luchthaven Schiphol, december 2020. Het Europees parlement heeft in een klimaatwet vastgesteld de handel in emissierechten, bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, uit te breiden tot de lucht- en scheepvaart.

Het Europees Parlement heeft in het najaar van 2020 een klimaatwet aangenomen en hierbij aangegeven dat de emissiereductie in Europa in 2030 minimaal zestig procent moet zijn. Ook wil Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden.

De Nederlandse doelstelling voor emissiereductie is slechts 49 procent in 2030. Wat betekent dit Europese besluit nu voor Nederland?

Het woord 'wet' suggereert dat Europa nu gaat besluiten wat er in Nederland moet gebeuren. Dat is niet het geval. Op Europees niveau worden de doelstellingen bepaald, maar de lidstaten gaan zelf over de invulling. De Europese Raad (de club van regeringsleiders) heeft inmiddels aangegeven dat hij gaat voor een emissiereductie van minimaal 55 procent in 2030.

