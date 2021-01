1 Wereldwijd komt nog 84 procent van onze energie uit fossiele brandstoffen. Zonnepanelen en windmolens zijn erg belangrijk, maar leveren niets wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Zonder kernenergie blijven we terugvallen op kolen, olie en gas.

2 Ook stoten kerncentrales geen CO 2 uit. Afgewerkte brandstofstaven (1,5 kuub per jaar in Borssele) worden goed opgeborgen en dienen als brandstof voor een nieuwe generatie centrales. Gemeten naar het aantal dodelijke slachtoffers, is kernenergie net zo veilig als stroom uit zon en wind.

3 Tegenstanders van kernenergie hameren nu vooral op de kosten..

