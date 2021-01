Een jaar bureaucratie in de zorg

Op 7 januari 2020 wordt mijn echtgenote (84 jaar) met spoed opgenomen in het Flevoziekenhuis. Een dag of tien later wordt ze ontslagen. Ik (toen 83) zoek contact met de ‘transferverpleegkundige' over het aanvragen van huishoudelijke hulp. Deze verwijst mij naar de huisarts, die mij verwijst naar de gemeente. Die verwijst mij naar de ‘transferverpleegkundige'. Dus na enkele uren en een zestal ov-strips ben ik weer terug op het beginpunt. De huishoudelijke hulp werd vervolgens binnen 48 uur geregeld en die is perfect. Na ongeveer twee maanden krijg ik een officiële bevestiging van de gemeente. Echter, zonder vermelding van het aantal uren huishoudelijke hulp. Begin april heb ik schriftelijk aan de gemeente gevraagd om een opgave van het aantal uren. Zeven maanden later (na tweemaal een herinnering te hebben gestuurd) schrijft de WMO-medewerker van de gemeente: ‘Over het aantal uren gaat de gemeente niet.' De naam wordt genoemd van de instelling die voor de bepaling van het aantal uren huishoudelijke hulp verantwoordelijk is (een adres of telefoonnummer is blijkbaar te veel moeite). Ik schrijf in november het verzoek naar genoemde instelling. Gisteren een herinnering in de bus gedaan. Dus na ongeveer één jaar nog geen informatie… Welke niet-zelfredzame oudere blijft op deze manier doorgaan? <