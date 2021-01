Verkeerde vraag

Gert-Jan Segers zegt in de krant van 2 januari: ‘Toen ik moest beslissen of ik door wilde als lijsttrekker, had bij ons thuis iedereen een vetorecht. Niemand heeft er gebruik van gemaakt.' Dat klinkt als een rechtvaardiging. Bij zo'n vraag leg je jouw verantwoordelijkheid voor een eerlijke en rechtvaardige beslissing bij de ander. En ben jij er eigenlijk niet meer op aanspreekbaar: ik heb het toch overlegd en jullie gingen akkoord! Maar meestal heeft die ander jou lief en gunt jou dat wat je vraagt. Daarbij niet zelden zichzelf wegcijferend. Vraag liever wat het met de ander doet of wat het de ander kost als jij een bepaalde beslissing neemt. Neem met die informatie je eigen besluit, waarop jij aanspreekbaar bent. <