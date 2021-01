Yoga, hindoeïsme en Jezus

Met verbazing heb ik het artikel ‘Een ontmoeting met Jezus op de yogamat’ gelezen (Nederlands Dagblad 29 december). Yoga is sinds mensenheugenis een van de verlossingswegen van het hindoeïsme. Maar omdat de verlossingswegen-van-de-mens-uit niet toereikend waren, is Jezus, Gods Zoon, op aarde gekomen. Zijn dood aan het kruis bracht de verzoening voor al het kwaad van de mensenwereld. Vlak voordat Hij dat offer bracht zei Hij: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6). En kort na zijn verrijzenis zei de apostel Petrus over Hem voor de Joodse Hoge Raad: ‘Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden’ (Handelingen 4:12).