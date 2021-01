Zes januari, dag om de kerstboom op te ruimen. Ik ben er altijd traag mee. Het is vandaag Driekoningen of Epifanie, de twaalfde dag na Kerst. Er komen drie magiërs uit het Oosten naar Betlehem, omdat ze de ster van een bijzondere, pasgeboren Koning hadden gezien. Toen ze het kind vonden, voelden ze een diepe vreugde; ze knielden en bewezen hem eer.

Ik stel me voor dat dat voor Maria en Jozef de zoveelste raadselachtige gebeurtenis was, in de rollercoaster van aankondiging, zwangerschap, lange reis, bevalling en herderlijk bezoek. En tegelijk een bevestiging, dat het écht is wat hun overkomt. Ze zijn niet alleen. Straks volgen er nog dertig lange jaren waarin je die wonderlijke profetieën haast zou vergeten. Jezus groeit o..