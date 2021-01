Sta in het uiterste geval dat alle ic-afdelingen bezet zijn, selectie op basis van leeftijd toe

Het kabinet wijst in het geval van COVID-19 selectie op basis van leeftijd af in het zwartste scenario dat alle ic-bedden in alle ziekenhuizen tegelijk bezet zijn. Dat is een slechte keuze, die verkeerd zal uitpakken.

Het zwartste scenario is dat alle ic-bedden in alle Nederlandse ziekenhuizen tegelijk bezet zijn als gevolg van de coronapandemie. Op de foto de speciale COVID-ic-afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Het kabinet zit in zijn maag met het draaiboek dat recent is ontwikkeld door de artsenorganisatie KNMG met het oog op het zwartste scenario, dat alle ic-bedden in alle Nederlandse ziekenhuizen tegelijk bezet zijn als gevolg van de coronapandemie. Voor die situatie introduceert de artsenorganisatie leeftijd als selectiecriterium. In dat denkbeeldige geval zijn medische criteria namelijk onvoldoende om een keuze te maken welke patiënt in aanmerking komt voor opname op de intensive care. Selectie op basis van leeftijd, waarbij jongeren voorrang krijgen bij opname, heeft dan de voorkeur boven loten, het laatste redmiddel.

In een recente brief van minister Van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer (Nederlands Dagblad 5 janu..

