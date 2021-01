Extremisme is vaak onvermogen; een uiting van het gevoel niet gehoord te worden

Extremisme is niet per se een bewuste keuze, maar vaak een uiting van het gevoel niet gehoord of gezien worden.

‘Nee, hè, hè,’ zeg ik ongeduldig. Mensen om me heen tonen onbegrip over de wankelende democratie in Rusland en het feit dat er teruggegrepen wordt op de Sovjet-Unie. ‘Dat is logisch, gezien Ruslands slechte eerste ervaring met democratie en vrije economie. Weet je met hoeveel procent het Nederlandse bbp (het totaal van geproduceerde goederen en diensten in een jaar) daalde in de bankencrisis toen de halve samenleving op zijn gat lag? Drie procent. Maar na de Sovjet-Unie kromp het bbp van de Russische Federatie met een dérde. Dan is het logisch dat Russen de waarden van vrije marktwerking en democratie niet bejubelen, maar terug willen naar de omstandigheden en naar het aanzien en de macht van de Sovjet-Unie.’

