Voor al die kinderen die minder gelukkig zijn, bid ik dat deze lockdown de laatste is

Het zat er natuurlijk dik in. Nieuwe variant, curves recht omhoog, ziekenhuizen barstensvol - kortom, de kans dat de scholen open zouden gaan na de kerstvakantie was niet heel groot. En terecht ook. De enige reden dat die scholen zo religieus open gehouden werden, de afgelopen maanden, was het welzijn van de kinderen. En dan heb ik het niet over pubers die anders tot half twee in bed liggen of sneeuwvlokjes die het een poosje met hun PS5 moeten doen in plaats van met hun vriendjes.

Er zijn gewoon te veel kinderen die voor hun basisbehoeften van school afhankelijk zijn. Die alleen op school een warme maaltijd krijgen, omdat hun ouders te arm zijn om eten voor ze te kopen. Die zo verwaarloosd of mishandeld worden, dat school de enige veilig..