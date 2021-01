Taalarme doven? Het is een stereotiep beeld

De stereotypen spatten er weer vanaf in het interview met Eva Westerhof (ND 2 januari): doven die pas met de introductie van de gebarentaal een gezicht kregen, lijfstraffen als de kinderen gebaren maakten, een taalarme generatie omdat er geen gebarentaal was en gebaren zelfs verboden waren.

Ik kan de lezer geruststellen. Van 1969 tot 2001 werkte ik bij Effatha, christelijk instituut voor dove kinderen, een paar jaar als onderwijzer en verder als orthopedagoog. In heel Europa gold toen: leren spreken en spraakafzien (liplezen). Frankrijk ging als eerste land geleidelijk over op het Amerikaanse systeem: een gebarentaal. Maar in opvoeding en onderwijs gebruikten we spreken, natuurlijke gebaren, klankgebaren en het handalfabet. Me dunkt, een veelzijdig communicatie-aanbod, oftewel totale communicatie.

Toegegeven, leren spreken en spraakafzien was voor die jonge kinderen niet altijd even prettig. Ik heb een jaar lang kinderen van 3 jaar die kunst mogen bijbrengen en dat kostte hun heel veel moeite. Maar het resultaat was wel dat zij zich goed konden redden in contacten met horende mensen. Ze waren ook niet taalarm, want begrip van taal hangt niet altijd af van het medium waarmee gecommuniceerd wordt. En natuurlijk, net als bij horende kinderen vertoonden dove kinderen achterstanden in taal en rekenen. Maar dat had niet altijd te maken met het ontbreken van een gebarentaal.