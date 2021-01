Onze economie maakt niet alleen ziek, ze doodt zelfs mensen

Ik heb altijd geleerd dat het in de economische wetenschap vooral draait om het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart. Ook heb ik geleerd dat het begrip welvaart nogal complex is, omdat welvaart gedefinieerd wordt als de spanning tussen economische behoeften enerzijds en de (financiële) middelen om die behoeften te bevredigen anderzijds. In deze constructie hoeven twee personen die beiden over dezelfde hoeveelheid middelen beschikken niet even welvarend te zijn. In dit geval is degene met het laagste behoefteniveau het meest welvarend, omdat voor hem of haar de spanning tussen middelen en behoeften relatief klein is.

Een dergelijke welvaartsopvatting oogt theoretisch wellicht elegant, maar heeft als groot nadeel dat individ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .