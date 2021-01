Met alle aandacht voor gender zou je de Schepper zomaar vergeten

In Zweden is discussie over de vele geslachtsaanpassende behandelingen voor jongeren. Het bracht theoloog en counselor Jan Minderhoud ertoe om de gendertheorie onder de loep te nemen. Er speelt meer, stelt hij.

Demonstratie afgelopen zomer in Warschau onder het motto 'You never walk alone! Solidariteit tegen queerfobie', om solidariteit te betuigen met de LHBT-gemeenschap in Polen, na de arrestatie van een LHBT-activist.

‘Gender’ is in. Het is bijna een toverwoord. ‘Sekse’ is uit. Iemand vertelde me hoe haar kinderen (basisschool) alles konden uitleggen over transgenders, maar toen het ging over verliefdheid en verkering bleef het angstvallig stil. Als je verder graaft, vallen woorden als ‘gendervariant’, ‘genderfluïde’ en ‘genderrol’. Enkele jaren geleden was er zelfs vraag naar een gender-neutrale Jezus.

In het hedendaagse spraakgebruik staat ‘sekse’ voor iemands biologische kenmerken (chromosomen, geslachtsdelen, hormoonspiegel) en ‘gender’ voor het gedrags- en identiteitsaspect, de sociaal-culturele rol die iemand op zich neemt. Sterk vereenvoudigd: sekse zit tussen de benen, gender tussen de oren. Dit onderscheid zegt vervolgens iets over de mate waa..

