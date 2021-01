Geen straf, maar logisch gevolg

Als ik het nieuws volg en de onderliggende analyses lees, dan voel ik me vaak boos over het vele onrecht dat maar blijft bestaan, en over ons politieke onvermogen en onze onwil om de werkelijke oorzaken aan te pakken.

Zou God dan ook niet boos zijn over alle onrecht en uitbuiting? Ik denk dat de Bijbel daar duidelijk genoeg over is. Maar daarmee is nog niet gezegd dat corona een straf van God is. We leven in een wereld waarin zaken als de vrije markt, techniek en individuele vrijheid in sommige opzichten tot afgoden zijn geworden.

De eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van structureel onrecht en ongelijkheid, armoede en klimaat worden daarbij nogal eens ontkend of terzijde geschoven.

Maar door het 'dienen' van afgoden krijgen we wel loon naar werken. Persoonlijke welvaart en vrijheid ten koste van de ander en van de schepping. En dan zijn politieke onrust, klimaatverandering en corona geen zaken meer die ons overkomen, ze zijn mede het gevolg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .